Премьер Ингушетии Суриков предложил ужесточить контроль за строительством соцобъектов

МАГАС, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Ингушетии Константин Суриков, кандидатуру которого в четверг согласовало Народное собрание республики, предложил ужесточить контроль за расходованием средств на строительство социальных объектов.

"Следует ужесточить контроль за целевым использованием средств, выделяемых на строительство социальных и других значимых для республики объектов, а также ужесточить контроль за качеством производимых работ", - сказал Суриков на заседании в парламенте.

Он также отметил, что на каждый 1 рубль республиканского бюджета необходимо привлекать 9 рублей федерального бюджета и 10-12 рублей частных инвестиций. "Подобный проект по целевому подходу к бюджету совместно с созданием атмосферы доверия к власти граждан и предпринимательского сообщества, благоприятного бизнес-инвестиционного климата наряду с высокой конкуренцией позволит республике занять лидирующие позиции в социально-экономическом развитии", - добавил премьер.

Суриков обратил внимание на проблемы в сфере ЖКХ. "Необходимо решить вопросы, связанные с обеспечением питьевой водой, водой для сельских нужд, решить вопрос с увеличением энергетических мощностей и снижением себестоимости электроэнергии для потребителей", - сказал он.

Народное собрание Ингушетии на внеочередном заседании в четверг согласовало внесенную главой региона Махмуд-Али Калиматовым кандидатуру Константина Сурикова, в разные годы работавшего на руководящих должностях в структуре Банка России, на должность главы правительства республики.