Медведев потребовал ускорить освоение бюджетных средств за оставшиеся месяцы 2019 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал более быстрого освоения средств федерального бюджета за оставшиеся четыре месяца 2019 года. Об этом он заявил на заседании правительства, где обсуждается исполнение федерального бюджета за первое полугодие текущего года.

"Кассовые расходы бюджета исполнены примерно на уровне 42%, это меньше, чем в прошлом году, но это связано с тем, что серьезные деньги были выделены на национальные проекты, и потребовалось время, чтобы провести конкурсные процедуры, заключить госконтракты, перечислить межбюджетные трансферты", - отметил глава правительства". "Конечно, все это нужно делать быстрее. Но тем не менее, все это было сделано в такие сроки, что сказалось на кассовом исполнении. Сейчас эта работа завершена, поэтому за оставшиеся четыре месяца требуется более быстрое освоение выделенных средств", - подчеркнул Медведев.

Он отметил, что, несмотря на ряд сложностей, таких как санкции, торговые проблемы в международной экономике, а также проблемы отдельных отраслей, "бюджетная система РФ по основным параметрам остается стабильной и сбалансированной, результаты по большинству показателей оказались лучше прогноза".

В частности, глава кабмина указал на низкий уровень госдолга и на то, что по итогам первого полугодия федеральный бюджет складывается с профицитом. Также, по его словам, доходы бюджета выросли больше, чем ожидалось, на 12%, и в общей сложности превысили 9,5 трлн рублей, причем почти 57% этой суммы - это доходы, не связанные с продажей углеводородов. Расходы федерального бюджета за первое полугодие превысили 7,8 трлн рублей.

Говоря о выполнении федеральных целевых программ в первой половине 2019 года, Медведев также потребовал "следить за тем, что происходит, поскольку показатели (расходования средств на эти программы - прим. ТАСС) пока неровные". Кроме того, он поручил потребовал принять меры по ускорению кассового исполнения расходов по федеральной адресной инвестиционной программе.