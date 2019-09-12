Минфин рассказал о принципах инвестирования средств ФНБ во внутренние проекты

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ выработал главные принципы инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) во внутренние инфраструктурные проекты после достижения объема фонда 7% ВВП. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума.

"Если мы будем инвестировать внутри - это будет означать использование природный ренты здесь и сейчас, будет влиять на курс. Если такие инвестиции и будут делаться, то только в таком размере, чтобы не подвергать сомнению действенность этого механизма. Приоритет доходности тут должен быть в первую очередь, так как это обеспечивает справедливое отношение к будущим поколениям налогоплательщиков", - сказал Колычев.

По его словам, недопустимы какие-либо элементы субсидирования процентных ставок через механизм инвестирования ФНБ. Кроме того, в проектах необходимо участие других кредиторов, считают в Минфине. "Конечно, должны быть другие кредиторы, которые лучше оценивают кредитные риски. Не могут использоваться средства ФНБ в инвестиции на внутренние проекты без других кредиторов, так как чиновник очень плохо может оценить кредитные риски", - отметил замминистра. По его словам, инвестиции ФНБ должны лишь "подсвечивать важность" выбранных проектов.

Колычев рассказал, что дискуссия о принципах инвестирования средств ФНБ уже начата в экономическом блоке правительства, а позже ее результаты обсудят с ЦБ РФ.

Объем ФНБ на уровне 7% ВВП позволит покрыть рисковый сценарий, который заложен в основных направлениях денежно-кредитной политики ЦБ.

"Ликвидность нам нужна, потому что, если стресс, нам надо быстро обеспечить сбалансированность. Выше 7% ВВП - уже превалирует аргумент доходности, потому что нужно, чтобы рента, которую мы накапливаем, справедливо распределялась между поколениями. Чем выше доходность, тем справедливее это для будущих поколений", - пояснил замглавы Минфина.

Доходность ФНБ

По словам Колычева, экономический блок правительства обсуждает несколько вариантов повышения доходности средств ФНБ. "Во-первых, можно чуть-чуть добавить риска. Например, срочность инструментов выше, чем до года, при неизменности странового и валютного состава. Или туда может быть добавлен не только суверенный риск, но и кредитный риск, как делает Норвежский фонд", - сказал замминистра.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) вновь призвал российские власти вкладывать средства ФНБ в надежные зарубежные активы.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ.

Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.

По состоянию на 1 августа объем ФНБ составлял 7,867 трлн рублей.