Российский магазин Black Star в Риге продолжает работу, несмотря на проверку спецслужб

РИГА, 12 сентября. /ТАСС/. Магазин одежды российского бренда Black Star Wear в Риге, в отношении которого ранее начала проверку Служба государственной безопасности Латвии, продолжает работу и пользуется популярностью у местных покупателей. Об этом сообщила в четверг руководитель франшизы Black Star Wear в странах Балтии Юлия Поленникова.

"В магазине все спокойно, его посещает много положительно настроенных людей, - сказала она газете Latvijas Avize. - В том числе покупки делают и люди, не говорящие по-русски, и которым все нравится".

Она добавила, что вся одежда с символикой армии РФ была раскуплена в магазине очень быстро. В свою очередь, Поленникова подчеркнула, что в соседней Эстонии магазин Black Star с аналогичным ассортиментом работает без каких-либо претензий со стороны властей уже год.

9 сентября Служба госбезопасности Латвии заявила, что проводит проверку в связи с открытием в Риге магазина, в котором продается одежда с символикой РФ.

Латвийская компания Linstow Center Management, управляющая несколькими торговыми центрами в столице Латвии, попросила российскую компанию Black Star Wear убрать из своего магазина в Риге коллекцию одежды с российской символикой. Представитель Linstow Center Management Илзе Жука заявила, что некоторые латвийские пользователи соцсетей высказали недовольство по поводу ассортимента магазина Black Star Wear, который открылся 5 сентября в обновленном торговом центре Alfa. Создателем этого бренда является популярный российский рэп-певец Тимати.