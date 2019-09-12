Госдума отклонила законопроект об освобождении многодетных россиян от налога на имущество

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предусматривавший освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц родителей в семьях, отнесенных законодательством соответствующего субъекта РФ к многодетным и нуждающимся в дополнительной социальной поддержке. Документ был инициирован депутатами фракции КПРФ и включен фракцией в перечень приоритетных законопроектов.

В результате принятия законопроекта более 1,5 млн млн многодетных семей были бы освобождены от уплаты налога на имущество физлиц, подсчитали в КПРФ. Законопроект призван способствовать улучшению общей демографической ситуации в РФ, повышению рождаемости, повышению статуса семей, имеющих трех и более детей, указывают авторы документа. "Представляется, что реализация законопроекта может потребовать от 3,197 млрд руб. до 6,395 млрд руб. (исходя из численности многодетных семей в Российской Федерации)", - говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в своем заключении высказал отрицательную позицию по законопроекту.

В комитете напоминают, что 4 апреля 2019 г. Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают уменьшение налоговой базы по объектам обложения налогом на имущество физлиц, находящимся в собственности граждан, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей, на величину кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Счетная палата РФ законопроект не поддержала.