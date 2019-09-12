Стратегия социально-экономического развития до 2030 года принята в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Парламент Северной Осетии принял в четверг стратегию социально-экономического развития республики, рассчитанную до 2030 года. Документ разрабатывался в течение трех лет, сообщила пресс-служба министерства экономического развития региона.

"Парламент Северной Осетии сегодня принял проект закона "О Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2030 года". Кропотливая работа над стратегией велась министерством экономического развития на протяжении трех лет", - говорится в сообщении.

В документе подробно расписаны векторы развития всех сфер на основе имеющегося в республике человеческого капитала, природно-климатических условий, культурно-исторического наследия, геостратегического положения и энергетического потенциала.

Конечные цели стратегии - комплексное развитие территорий, повышение конкурентоспособности экономики, качества регионального управления и планирования, модернизация экономики и социальной сферы, повышение качества жизни населения республики.

В стратегии приоритетными направлениями обозначены здравоохранение, образование, культура, социальное обеспечение, АПК, промышленность и цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство, наука и инновации, внешнеэкономическая деятельность, туризм, топливно-энергетический комплекс, развитие горных территорий, транспортно-логистическая инфраструктура.

Разработкой стратегии занимались, в том числе специалисты консорциума "Леонтьевский центр - AV Group". Консорциум создан в октябре 2015 года для развития успешного сотрудничества в рамках проекта "Татарстан-2030". "Леонтьевский центр" и AV Group заключили соглашение о партнерстве в работе на рынке разработок стратегических документов для городов и регионов, а также в развитии стратегического планирования в России. Для реализации стратегии в 2017 году создано Агентство развития республики.