Власти Северной Осетии: развитие туризма дало стимул к росту числа самозанятых в регионе

БУРГАС /Болгария/, 12 сентября. /ТАСС/. Развитие туризма в Северной Осетии привело к росту числа самозанятых граждан, которые открыли свое дело в сфере сервиса для туристов, сообщил ТАСС председатель комитета по туризму республики Заурбек Кодзаев на фестивале "Неделя Северного Кавказа в Болгарии".

"Большой интерес стал вызывать туризм у населения, люди стали организовывать свою занятость и снова зарабатывать на туризме. Гости высказывали свои пожелания, что не организован придорожный сервис. Осетинские пироги "гремят" на всю страну, но в то же время, когда туристы приезжают, возле дорог этого (точек продаж осетинских пирогов - прим. ТАСС) нет. Сейчас люди стали это понимать, организуется самозанятость - есть традиции пивоваров, изготовление сыров, наши традиции, обычаи и культура вызывают интерес", - сказал Кодзаев.

По его словам, в перспективе республика рассчитывает существенно увеличить турпоток, в том числе за счет зарубежных туристов. "У нас за этот год поток иностранных туристов увеличился в два раза. Мы хотим, чтобы значительную долю [составляли] иностранные туристы", - добавил собеседник ТАСС.

Он отметил, что в республике развивается туристическая инфраструктура, в частности большие ожидания связаны со строительством всесезонного горнолыжного курорта "Мамисон". "Сейчас в активной стадии его реализация, на подписании документы по созданию особой экономической зоны, определен основной подрядчик, инвестор, который будет все это осуществлять", - пояснил Кодзаев.

Фестиваль "Неделя Северного Кавказа в Болгарии" проходит в городе Бургасе с 10 по 16 сентября, его цель - презентовать деловой, культурный и туристический потенциал северокавказских регионов, а также наладить сотрудничество в разных сферах между Россией и Болгарией. В рамках фестиваля состоятся российско-болгарский туристский инвестиционный форум, бизнес-сессии, выступления творческих коллективов из регионов Северного Кавказа. Мероприятия будут проходить в Бургасе, Варне и Несебре. В фестивале принимают участие делегации всех регионов Северо-Кавказского федерального округа.