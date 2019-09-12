Около 10 млрд рублей необходимо Ставрополью для строительства трех дорожных развязок

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Строительство трех автодорожных развязок в Ставрополе и Пятигорске оценивается в 10 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил избранный губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Мы претендуем сегодня на вхождение в программу развязок, у нас две развязки - Ставрополь и Пятигорск, которые мы хотим построить, и сегодня проектируем уже развязку так называемого Яшкиного моста в Пятигорске. Поэтому хотим, чтобы эти три объекта стали частью нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" <...> Мы предполагаем, что будем заявляться на сумму около 10 млрд рублей для строительства [этих трех развязок]", - сказал Владимиров.

Он отметил, что задачи национального проекта на 2019 год в регионе полностью выполнены. "863 млн рублей мы получили по этому проекту, <...> 1 сентября полностью все дороги построены сегодня", - отметил избранный губернатор.

Владимиров добавил, что торги и конкурс по выбору подрядчиков на 2020 год будут завершены в начале ноября.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.