Поезда первой высокоскоростной железной дороги на Хайнане получили яркую раскраску

ХАЙКОУ /Китай/, 12 сентября. /ТАСС/. Поезда первой в провинции Хайнань высокоскоростной железнодорожной дороги в городе Хайкоу получили яркую тропическую раскраску вагонов. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Высокоскоростная железнодорожная магистраль в пригороде Хайкоу была открыта в июле. По ней курсируют семь составов, каждый из которых имеет свою цветовую гамму. На вагонах изображены произрастающие в тропических широтах растения и цветы, стилизованные пейзажи с голубой прозрачной морской водой и покрытыми густыми лесами горными массивами.

Каждый из запущенных два месяца назад новых составов состоит из четырех вагонов и способен вместить до 756 пассажиров. Общая протяженность высокоскоростной железнодорожной магистрали составляет 38 км. Поезда курсируют по ней каждые 15 минут и развивают максимальную скорость до 160 км/ч. Составы останавливаются на шести станциях по маршруту, который проходит через два железнодорожных вокзала города, а также международный аэропорт Мэйлань.

Время в пути между двумя конечными станциями линии составляет порядка 30 минут. Раньше, чтобы преодолеть маршрут от города до пригородных районов на автобусе, требовалось не менее 2 часов.

Китай обладает самой протяженной в мире сетью высокоскоростных железнодорожных магистралей. По данным Китайской государственной корпорации China Railways, к концу 2018 года их общая протяженность составила около 29 тыс. км. Согласно прогнозу, к 2025 году этот показатель достигнет 38 тыс. км.