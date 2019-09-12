Россети планируют установить семь зарядных станций для электромобилей в Москве в 2020 году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети - Московский регион" планирует установить семь новых зарядных станций для электромобилей на территории Москвы в конце 2019 - начале 2020 года, сообщил журналистам в четверг генеральный директор компании Петр Синютин.

"В Москве и Московской области сегодня зарегистрировано порядка 600 электромобилей, но эту цифру сложно назвать бумом. Спрос на услугу по зарядке электромобилей растет: по сравнению с прошлым годом потребление электроэнергии на зарядных станциях в сети "МОЭСК-EV" выросло в полтора раза. Но если сравнивать спрос и предложение, то предложение с нашей стороны в два раза превышает спрос на эту услугу. Несмотря на это, мы продолжим развивать зарядную инфраструктуру для электротранспорта и в конце 2019 года - начале 2020 года планируем подключить еще семь новых зарядных станций на муниципальных парковках города Москвы", - сказал он.

Синютин уточнил, что сроки установки будут зависеть от быстроты согласования проектов со стороны городских властей. На сегодняшний день, по его словам, одна из самых востребованных электрозарядок находится в жилом квартале Марьино. Она была установлена в рамках реализации проекта "Умный квартал", курируемого правительством Москвы.

Он также добавил, что установка станций будет возможна только после согласования с департаментом транспорта города Москвы. На данный момент на территории московского региона компания уже поставила 34 зарядные станции, объединенных в сеть "МОЭСК-EV".

Установка зарядных станций производится в рамках проекта "МОЭСК-EV", который начался в феврале 2012 года, когда в Москве была оборудована первая такая станция. Итоги проекта легли в основу Всероссийской программы развития электромобильной инфраструктуры на период до 2020 года, реализуемой ПАО "Россети".

Компания "Россети - Московский регион" - одна из крупнейших электросетевых компаний страны, работающая на территории Московского региона. Она является активом ПАО "Россети" и обслуживает 611 подстанций, более 73 тыс. км воздушных линий электропередачи и 79,3 тыс. км кабельных сетей.