Опрос: три четверти россиян позитивно относятся к предпринимательству

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Существенная трансформация восприятия бизнеса в обществе произошла за последнее десятилетие, и сейчас эту деятельность позитивно оценивают 74% жителей России. Такие данные исследования привела на Московском финансовом форуме в четверг гендиректор Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований Гузелия Имаева.

"Мы можем констатировать, что за последнее десятилетие произошла серьезная трансформация восприятия бизнеса в обществе. Если тогда мы слышали, что предприниматель - это скорее про криминал и челноков, то сегодня восприятие изменилось в положительную сторону. По итогам всероссийского репрезентативного опроса мы видим, что 74% россиян позитивно относятся к предпринимательству", - сказала она.

По данным исследования, 29% респондентов из 1 тыс. опрошенных в возрасте от 18 до 60 лет рассматривают возможность заниматься предпринимательством. Более всего заинтересована в организации собственного бизнеса молодежь, скепсис в этой части свойственен людям старшего поколения. Больше ориентированы заниматься предпринимательством люди с высокой квалификацией, высшим образованием, а также городское население, нежели жители села.

"Выделяют три главных мотивации для занятия бизнесом - возможность зарабатывать, быть независимым и самореализация. Барьерами являются отсутствие стартового капитала, конкуренция и недостаток знаний", - добавила Имаева.

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы.