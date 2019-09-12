Кудрин сообщил, что рост ВВП России не превысит 1% в 2019 году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Рост ВВП России не превысит 1% в 2019 году и 1-1,3% в 2020 году, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе своего выступления на Московском финансовом форуме.

Он отметил, что исполнение нацпроектов добавит к росту ВВП России не более 0,6 п. п.

"Вопрос: является ли эта политика (связанная с нацпроектами и планами по достижению национальных целей - прим. ТАСС) той прорывной, которая даст нам вырваться из этой ловушки... Сразу могу сказать, эти национальные проекты являются скорее планами эволюционного развития, но не прорывного", - сказал он.

"По оценке разных институтов, исполнение нацпроектов добавляет к экономическому росту от 0,1 до 0,6 п. п. к ВВП", - отметил Кудрин.

Нацпроекты - это скорее планы эволюционного развития экономики РФ, а не прорывного - Кудрин.