Проект производства баранины на Ставрополье привлечет производителей соседних регионов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Несколько регионов станут участниками реализации крупного проекта по производству баранины на Ставрополье. В субъектах будут выращивать овец, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор Владимир Владимиров.

Завод по производству мяса баранины и откорму ягнят планирует построить в Ставропольском крае холдинг "Дамате". Планируемая мощность производства - более 25 т продукции в сутки, оценочный объем инвестиций - 2 млрд рублей. Объем производства баранины в крае, который сейчас составляет порядка 27 тыс. т в год, планируется удвоить к 2024 году.

"Огромное спасибо всем моим коллегам, которые принимают участие в развитии проекта "Дамате". Мы не сможем вырастить у себя [в Ставропольском крае] в год миллион овец, у нас и площадей таких нет. Мы вовлекаем Карачаево-Черкесию, Калмыкию, Дагестан в этот огромный проект", - сказал он.

Ранее пресс-служба Минкавказа РФ сообщила, что Иран готов рассмотреть увеличение закупок баранины в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В настоящее время товарооборот субъектов СКФО с Ираном составляет $54 млн при общероссийском уровне $1,7 млрд.