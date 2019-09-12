Силуанов призвал ЦБ дать послабления в оценке банками риска при кредитовании экономики

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал Банк России дать послабления при оценке банками риска при кредитовании экономики РФ. Об этом Силуанов заявил на пленарной сессии "Российская экономика: возможности для опережающего развития" в рамках Московского финансового форума.

"ЦБ наряду с правительством принимает и структурные меры. И вот мы, конечно, очень ждем, что ЦБ примет меры структурного плана в оценке риска по кредиту, не такие жесткие, которые исторически сложились..., а в рамках общей регуляторики международной, в том числе Базельских требований. Может быть, нам все-таки пересмотреть, дать послабление с точки зрения оценки риска по тем кредитам, которые сегодня выдаются экономике".

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала слова первого вице-премьера. "Деятельность ЦБ не ограничивается денежно-кредитной политикой. У нас есть и другие направления деятельности, где мы стремимся внести вклад в развитие экономики, и безусловно это здоровье банковского и финансового сектора", - отметила Набиуллина. Она добавила, что ЦБ совершенствует регулирование, для того чтобы банки наилучшим образом оценивали риски.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил использовать шкалу российских рейтинговых агентств вместо международных в рамках требований "Базеля III", которую поддержали Минфин и Минэкономразвития. Учет российской рейтинговой шкалы позволил бы существенно улучшить ситуацию с капиталом банков и таким образом наращивать кредитование.

В свою очередь, Набиуллина заявила, что подход к оценке рисков без рейтингов более адекватен текущей ситуации и позволяет банкам кредитовать больше компаний. При том глава ЦБ отметила, что дискуссия вокруг оценки рисков привела к тому, что Минэкономразвития и Минфин предложили ускорить переход системно значимых кредитных организаций на продвинутый подход.