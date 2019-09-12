Россети вложат 728 млн рублей в модернизацию крупнейшей электростанции Южного Урала

ОРЕНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (Россети ФСК ЕЭС) направит 728 млн рублей на модернизацию крупнейшей электростанции Южного Урала, Ириклинской ГРЭС, расположенной в Оренбургской области. Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель пресс-службы компании Сергей Носкович.

"Россети ФСК ЕЭС направили 728 млн рублей на модернизацию основного элемента схемы выдачи мощности - открытого распределительного устройства крупнейшей электростанции Южного Урала Ириклинской ГРЭС. На электросетевом объекте будет полностью обновлен парк выключателей 500 кВ. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей Оренбургской и Челябинской областей, Республики Башкортостан, а также межгосударственного транзита в Республику Казахстан", - сказал Носкович.

Открытое распределительное устройство - это комплекс оборудования, предназначенный для передачи электроэнергии от объекта генерации в сеть 500 кВ, объяснил собеседник агентства. Выключатели - ключевые элементы коммутационного оборудования, снижающего риски системных нарушений при коротких замыканиях. Вместо устаревших воздушных аппаратов на открытых распределительных устройствах применят современные элегазовые выключатели.

Все работы на Ириклинской ГРЭС проходят без снижения мощности станции и без ограничения электроснабжения потребителей. Завершить замену выключателей планируется в 2020 году.

Ириклинская ГРЭС - ключевой генерирующий объект энергосистемы Урала. Установленная электрическая мощность электростанции составляет 2,46 ГВт.