Дочка "Автодора" получила 25% в концессии строительства автомобильного обхода Тольятти

ТАСС, 12 сентября. Компания "Автодор - платные дороги" ("дочка" ГК "Автодор") получила 25% в концессии строительства автомобильного обхода Тольятти, сообщили в пресс-службе госкомпании.

"В результате совершенной 10 сентября 2019 года сделки ООО "Автодор - платные дороги" входит в состав участников Хозяйственного партнерства "Концессионная компания "Обход Тольятти" с долей 25% от капитала партнерства", - говорится в сообщении ГК "Автодор".

В госкомпании пояснили, что в рамках соглашения дочка "Автодора" будет оператором по эксплуатации автомобильного обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. В частности, компания будет заниматься контролем за созданием, корректировкой и согласованием проектной документации проекта, а также сбором платы за проезд.

В ГК "Автодор" напомнили, что обход Тольятти - инфраструктурный проект строительства автодороги в западно-восточном направлении в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу в районе села Климовка и выходом на М-5 "Урал" является ключевым звеном Международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Он включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, Транспортную стратегию развития Российской Федерации, Стратегию пространственного развития России. Хозяйственное партнерство разработало и внесло частную концессионную инициативу в правительство Самарской области о реализации этого проекта.

ГК "Автодор" создана в 2009 году. Цель компании - создание и развитие опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург". "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.