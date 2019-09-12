Республика Коми заинтересована в сельскохозяйственной продукции ростовских предприятий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Республика Коми и Ростовская область заключили в четверг первое комплексное пятилетнее соглашение о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, торговли, образования, науки и культуры.

"Ростовская область - это житница. Нам требуются дополнительные продукты питания и сельхозпроизводства, что в республике на севере не растет, - сказал журналистам глава Республики Коми Сергей Гапликов. - Здесь тоже есть определенные направления, которые мы обсудили и будем развивать. Завтра мы посетим ряд предприятий в этом направлении, которые мы бы хотели сделать партнерами и определенную их продукцию реализовывать на территории республики".

По его словам, Коми также заинтересована в обмене опытом и сотрудничестве в углепромышленности, образовании, науке, туризме, а также казачестве. "Понятно, что Всевеликое войско Донское мы, конечно, не переплюнем, но тем не менее у нас тоже есть свой казачий круг, который мы хотели бы представить и побывать на определенных мероприятиях", - рассказал Гапликов.

В свою очередь глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что региону интересен опыт Коми в восстановлении лесов, а также взаимовыгодное сотрудничество в создании Южного научно-образовательного центра. "У нас точно есть возможность увеличивать наш товарооборот. Он сегодня немного составляет, порядка 6,5% от товарооборота с другими регионами страны, но возможности, мне кажется, безграничны. И я надеюсь, что наше соглашение позволит резко изменить динамику", - заключил Голубев.

По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, товарооборот между регионами составляет около 1,5 млрд рублей, из которых более 460 млн - объем ростовских товаров. Активнее всего Ростовская область поставляет в Коми табачную продукцию, кондитерские изделия, растительные масла, кабели, провода и проводники. Из Коми в регион везут бумагу, картон, древесную целлюлозу и дизельное топливо.