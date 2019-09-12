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Новак считает, что настала очередь США инициировать развитие диалога с РФ в энергетике

По словам министра энергетики России, "мяч находится не на нашей половине корта"

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Россия открыта для сотрудничества с США в области энергетики, однако первый шаг навстречу в настоящий момент должна сделать не Москва. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью американскому телеканалу CNBC министр энергетики России Александр Новак.

"Что касается возможности развития отношений с министром энергетики Соединенных Штатов [Риком Перри], то я нахожусь с ним на связи и мы всегда готовы развивать диалог в сфере энергетики между двумя нашими странами", - отметил Новак, слова которого телекомпания приводит на английском языке. "Однако мяч находится не на нашей половине корта", - добавил он. На вопрос, какого рода будущее сотрудничество он имеет в виду, глава Минэнерго РФ ответил, что это относится не к его сфере полномочий.

Министр убежден в том, что нынешний бум сланцевой нефти в США рано или поздно сойдет на нет. "Прежде всего, я хотел бы сказать, что любой бум рано или поздно заканчивается", - констатировал министр энергетики РФ. "Это лишь историческая истина. Мы посмотрим, что произойдет со сланцевой нефтью потом, ведь ее довольно сложно извлекать из залежей полезных ископаемых", - пояснил Новак, который принимает участие в проходящем в Абу-Даби заседании министров мониторингового комитета ОПЕК+, в который входит и Россия.

Новак в четверг сообщил журналистам, что Минэнерго России усматривает сложности у производителей сланцевой нефти в США, в частности, наблюдается снижение темпов прироста добычи и запасов. "Последние два месяца в США мы наблюдали сокращение добычи [сланцевой нефти], хотя и небольшое. Мы наблюдаем снижение темпов роста добычи в последний год, и, по прогнозам аналитиков, оно продолжится и в следующие годы. Один из факторов, который мы видим, - это снижение количества буровых установок за последние 9 месяцев на 120 единиц", - сказал он.

В январе сообщалось, что крупнейшие компании в США добывают заметно меньше сланцевой нефти и газа, чем они обещали инвесторам в прогнозах. Согласно исследованиям газеты The Wall Street Journal, это ставит под сомнение рентабельность освоения запасов углеводородов методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга).

Теги
Новак, Александр ВалентиновичСШАРоссияПерри, Рик
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