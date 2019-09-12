Обновленный проект спортивного комплекса "Карелия-Арена" подготовят в 2020 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 сентября. /ТАСС/. Новый проект спортивного комплекса "Карелия-Арена", учитывающий возможность проведения международных соревнований, подготовят в течение первого полугодия 2020 года. Об этом сообщил в четверг журналистам министр спорта Карелии Алексей Ермашов.

"Министерство спорта РФ, учитывая абсолютно новую задачу с точки зрения системного проведения регулярных матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), соответствия всероссийскому уровню, прорабатывает вопрос по проекту. У нас есть протокольное решение - республика совместно с Минстроем, управлением капитального строительства и Минспорта РФ должны выдать проектно-сметную документацию в течение первого полугодия 2020 года", - рассказал Ермашов.

Присоединение Минспорта РФ к реализации проекта строительства в Петрозаводске нового спортивного комплекса "Карелия-Арена", по словам Ермашов, означает, что новый спортивный объект, планы по созданию которого появились еще в 2016 году, будет рассчитан на проведение соревнований всероссийского и международного уровней. Это приведет к изменениям в документации: чтобы принимать матчи КХЛ, в проект добавят резервное техническое поле, сама арена сможет вместить до 5-5,5 тыс. зрителей. Зал включит в себя возможность трансформации в концертную площадку.

"Порядка восьми месяцев уйдет на привязку объекта к местности, [решение] вопроса, связанного с внутренней начинкой спортивного объекта. Речь идет о его полном соответствии всем требованиям", - отметил Ермашов.

Спортивный кластер

Обновленный проект также потребует создания многоуровневой парковки. В региональном министерстве рассказали, что зрители смогут попадать через территорию "Карелии-Арены" на другой спортивный объект - республиканский спортивный комплекс "Курган", где тренируются биатлонисты и лыжники. Таким образом два объекта создадут спортивный кластер в Петрозаводске.

"Учитывая то, что этот земельный участок граничит с территорией республиканского спортивного комплекса "Курган", мы должны его рассматривать как входной комплекс. Это должны быть два независимых, но дополняющих друг друга спортивных объекта", - сказал Ермашов.

В конце августа глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о финансировании строительства комплекса "Карелия-Арена" из федерального бюджета. Первоначальный проект арены на 4 тыс. мест, созданием которой должен был заняться инвестор - компания "Фан дженерейшн", оценивался в сумму около 1 млрд рублей. Сейчас стоимость объекта возросла до 4 млрд рублей. Спортивно-концертный комплекс в Петрозаводске планировался в рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года.