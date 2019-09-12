Ставрополье может войти в число пилотных регионов, где применят "регуляторную гильотину"

ТАСС, 12 сентября. Ставропольский край готов войти в список пилотных регионов, где опробуют применение подходов "регуляторной гильотины". Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор края Владимир Владимиров.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду допустил возможность пилотного применения ряда подходов по "регуляторной гильотине" в некоторых российских регионах. Он предложил выделить около 10 субъектов, чтобы провести эксперимент.

"Конечно, - сказал Владимиров, отвечая на вопрос ТАСС, рассчитывает ли он, что Ставрополье войдет в число пилотных субъектов. - Я сегодня являюсь членом рабочей группы по стратегическому развитию Российской Федерации. Конечно, однозначно будем стараться войти".

В рамках реформы контрольно-надзорной системы, считает Владимиров, необходимо ввести жесткую ответственность для бизнеса только за нарушения налогового законодательства. "Надо полностью исключать экономические статьи в отношении предпринимателей", - сказал глава Ставрополья.

При этом, по словам избранного губернатора, снижение административных барьеров для бизнеса, особенно для малого и среднего, напрямую зависит от глав муниципалитетов, которые, например, принимают решения о выделении земельных участков.

Правительство РФ проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой регуляторной гильотины предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не будут пересмотрены и актуализированы.