Международный форум "АгроЮг" соберет на Ставрополье более 400 экспертов

СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Руководители агрохолдингов, инвесторы, представители органов власти Юга России примут участие в международном инвестиционном форуме "АгроЮг" на Ставрополье, который пройдет 18 сентября. Организаторы ожидают свыше 400 экспертов, сообщили в четверг в пресс-центре форума.

"Ежегодный международный инвестиционный форум "АгроЮг" - это профессиональная площадка для развития агропромышленного комплекса в СКФО и ЮФО, которая соберет свыше 400 руководителей агрохолдингов, фермерских хозяйств, инвесторов, представителей правительства, производителей технологий и поставщиков услуг", - говорится в сообщении.

Эксперты планируют обсудить перспективные точки роста в агропромышленном комплексе, экспортный потенциал, поддержку растениеводства и животноводства, проблемы и пути их решения в производстве молочной продукции и глубокой переработке продукции растениеводства.

Международный форум экспертов в области сельского хозяйства "АгроЮг" ежегодно проходит на территории Ставропольского края с 2015 года. В нем принимают участие эксперты, представители профильных российских и зарубежный компаний, региональных правительств.