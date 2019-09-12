{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Международный форум "АгроЮг" соберет на Ставрополье более 400 экспертов

Специалисты планируют обсудить перспективные точки роста в агропромышленном комплексе

СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Руководители агрохолдингов, инвесторы, представители органов власти Юга России примут участие в международном инвестиционном форуме "АгроЮг" на Ставрополье, который пройдет 18 сентября. Организаторы ожидают свыше 400 экспертов, сообщили в четверг в пресс-центре форума.

"Ежегодный международный инвестиционный форум "АгроЮг" - это профессиональная площадка для развития агропромышленного комплекса в СКФО и ЮФО, которая соберет свыше 400 руководителей агрохолдингов, фермерских хозяйств, инвесторов, представителей правительства, производителей технологий и поставщиков услуг", - говорится в сообщении.

Эксперты планируют обсудить перспективные точки роста в агропромышленном комплексе, экспортный потенциал, поддержку растениеводства и животноводства, проблемы и пути их решения в производстве молочной продукции и глубокой переработке продукции растениеводства.

Международный форум экспертов в области сельского хозяйства "АгроЮг" ежегодно проходит на территории Ставропольского края с 2015 года. В нем принимают участие эксперты, представители профильных российских и зарубежный компаний, региональных правительств.

Теги
Северный КавказСКФОСтавропольский край
Путин и Нетаньяху обсудили создание зоны свободной торговли между Израилем и ЕАЭС
Стороны также говорили о подготовке заседания межправительственной комиссии двух стран
Читать полностью