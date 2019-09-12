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Северный Кавказ

Металлургический завод на Ставрополье нарастил производство и перешел на экспорт

На предприятии сменился инвестор

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ставропольский металлургический завод "Ставсталь" в моногороде Невинномысск вдвое увеличил производство и полностью перешел на работу по экспорту. На предприятии сменился инвестор, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор Владимир Владимиров.

"С сегодняшним инвестором завод работает, в два раза нарастил производство, полностью работает только на экспорт и хорошо работает", - сказал он.

После запуска завода у предприятия возникли финансовые трудности, в ситуации разбирается следствие, отметил Владимиров. "Собралась эта группа людей, решили фондироваться и эти деньги вывести, следствие должно оценки давать. Дошло до того, что "Ставсталь" не мог нести долговую нагрузку", - пояснил Владимиров.

Ранее в СУ СК РФ по краю сообщали, что бывшие руководители металлургического предприятия были приговорены к крупным штрафам за сокрытие денежных счетов, с которых должны были взыскиваться недоимки по налогам.

Металлургический завод "Ставсталь" работает с 2014 года, в 2016 году открыл вторую очередь стоимостью более чем 9,7 млрд руб. Предприятие формирует все металлургическое производство в крае.

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Владимиров, Владимир ВладимировичСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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