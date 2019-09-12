ЦБ заподозрил руководство "Трудового страхования" в выводе активов из компании

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Временная администрация Банка России, работающая в лишенной 14 марта лицензии компании "Трудовое страхование", направила в Генпрокуратуру и МВД информацию о действиях прежнего руководства страховщика, которая, по мнению ЦБ, может свидетельствовать о выводе активов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Временная администрация "Трудового страхования" столкнулась с воспрепятствованием своей работе, отметил регулятор.

"Должностными лицами общества временной администрации не переданы бухгалтерская и иная документация, а также принадлежащие и вверенные обществу материальные ценности, что может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов вывода активов", - сообщил ЦБ.

Из-за угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей Банк России в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ направил информацию для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

В марте ЦБ отозвал лицензии "Трудового страхования" на осуществление добровольного имущественного страхования, на осуществление добровольного личного страхования (за исключением добровольного страхования жизни), на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним граждан.