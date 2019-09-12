В 2020 году прекратят действовать около 20 тыс. нормативных актов СССР

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Около 20 тыс. нормативным актов СССР и РСФСР подпадут в 2020 году под "регуляторную гильотину" и будут таким образом отменены. Следующим этапом станет аналогичная работа с актами, принятыми в постсоветский период, сообщил журналистам вице-премьер РФ Константин Чуйченко.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее поручил Минюсту до 15 ноября подготовить проект постановления о прекращении советских правовых актов по реформе контрольно-надзорной деятельности, предполагающей отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

"В перечень вошли около 20 тыс. актов правительственного и ведомственного уровней времен СССР и РСФСР", - сказал Чуйченко. Среди них, в частности, декрет о земле, руководство о подавлении контрреволюционных бунтов и инструкция по клеймению мяса. Вице-премьер отметил, что изменения вступят в силу с 1 февраля 2020 года. К этому времени будут сформированы "требования к требованиям" - основные направления, по которым ведомства должны работать, формируя новую систему своих требований.

По его словам, до 10 октября текущего года ведомства должны провести работу с этим перечнем и дать предложения о том, что "надо добавить или исключить". "С одной стороны, не допустим, чтобы важное регулирование было отменено, а, с другой стороны, - не позволим ведомствам выйти из-под реформы. Это будет своеобразным индикатором их готовности идти на "регуляторную гильотину", - сказал Чуйченко.

"Кроме того, мы по каждому виду надзора должны сформировать поднаправления, по которым они будут работать. Например, Россельхознадзор не должен заниматься земельным надзором в отношении земель сельхозназначения, этого не будет в законе об обязательных требованиях. В то же время мы считаем, что нельзя не заниматься надзором за почвенной безопасностью, и, вероятно, это направление должно появиться у Россельхознадзора", - пояснил Чуйченко. Он добавил, что советские акты "отменить легче, чем разобраться с постсоветским регулированием", что станет вторым, более сложным, этапом работы.

Реформа контрольно-надзорной деятельности получила неофициальное название "регуляторная гильотина". По ней все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматривать на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".