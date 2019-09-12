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Трамп заявил, что может рассмотреть возможность заключения временной торговой сделки с КНР

Трамп заявил, что может рассмотреть возможность заключения временной торговой сделки с КНР - Рейтер.

США к концу года намерены повысить свой потенциал по экспорту СПГ на 150%
Министр энергетики США заявил, что в 2020-м страна впервые со времен администрации Эйзенхауэра станет чистым экспортером энергоресурсов
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