"Известия": на 19% АЗС в России обнаружили недолив топлива

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Росстандарт выявил недолив автомобильного топлива на 19% АЗС в России. Об этом в пятницу сообщает издание "Известия" со ссылкой на источник в федеральном агентстве.

По данным издания, Росстандарт проверил чуть более 200 заправок и обнаружил недолив топлива на 39 из них. Более того, проверка качества топлива выявила нарушения на 33 из 366 проверенных автозаправочных станциях. Отмечается, что тесты проводились как на сетевых, так и на независимых АЗС.

В агентстве пояснили изданию, что в этом году было получено около 200 жалоб на недолив топлива, что на 36% больше, чем в 2018 году. При этом сократилось число жалоб на качество топлива - до 350 с 404 годом ранее.

В крупнейших нефтяных компаниях РФ на запрос "Известий" на ответили.