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План сокращения налогов для американцев со средним доходом представят в 2020 году

Президент США Дональд Трамп уточнил, что это будет очень существенное снижение налогов для людей со средним доходом, "которые так усердно работают"

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что план по существенному сокращению налогов для американцев со средним уровнем дохода будет представлен в 2020 году.

"Мы сейчас работаем над сокращением налогов для людей со средним доходом <...> Мы объявим об этом когда-нибудь в следующем году. Это будет очень и очень существенное снижение налогов для людей со средним доходом, которые так усердно работают. Мы с нетерпением этого ждем", - сказал американский лидер, выступая перед конгрессменами-республиканцами в Балтиморе. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.

Ранее глава Белого дома заявлял о возможной публикации подобной инициативы осенью прошлого года.

В конце декабря 2017 года президент подписал закон о внесении ряда изменений в налоговый кодекс. Одним из основных положений крупнейшей за последние 30 лет реформы стало снижение налогов для бизнеса с 35% до 21%.

Трамп во время избирательной кампании обещал значительно снизить налоги, если станет президентом. Он утверждал, что действовавший налоговый кодекс крайне сложен и несправедлив.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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