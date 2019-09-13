ЕС намерен ввести новые налоги в энергетике

ХЕЛЬСИНКИ, 13 сентября. /ТАСС/. Евросоюз изучает вопрос введения новых налогов, стимулирующих переход к низкоуглеродной энергетике, несмотря на риски социальных протестов, аналогичных движению "желтых жилетов". Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки.

"Мы намерены провести дискуссию, что может быть сделано для введения дополнительных налогов в сфере энергетики с целью финансирования поддержки перехода к низкоуглеродной экономике для борьбы с изменением климата, - заявил он. Существуют разные опции, включая расширение нашей системы торговли квотами на углеродные выбросы (выбросы угарного и углекислого газов - прим. ТАСС) или введение прямых налогов на углеродную энергетику. Сегодня неформальная встреча, поэтому не стоит ожидать формальных решений, но мы намерены определить наиболее перспективное направление, где нам будет проще всего достичь консенсуса".

Отвечая на вопрос о том, не увеличивается ли опасность общественных протестов в ЕС в связи с введением подобных налогов, аналогичных тому, как введение дополнительных экологических поборов на бензин и дизель во Франции запустило протестное движение "желтых жилетов", Домбровскис заявил: "Мы принимаем всерьез социальные озабоченности, поэтому в рамках работы новой Еврокомиссии (под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которая начнет работу с 1 ноября - прим. ТАСС) мы предлагаем создать Фонд справедливого перехода к низкоуглеродной энергетике. В отдельных регионах, в отдельных отраслях промышленности существуют риски спада при энергопереходе, поэтому мы должны помогать этим людям и этим предприятиям провести перестройку".

Еврокомиссия в начале года представила концепцию перехода Евросоюза к экономике с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году, однако до настоящего времени нет конкретных расчетов, как именно она предполагает это сделать на практике. В настоящий момент альтернативные технологии производства энергии не выдерживают свободной конкуренции с традиционной тепловой и атомной генерацией. Альтернативные системы пока нуждаются в постоянной дотационной подпитке.