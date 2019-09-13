ВЭБ рассматривает проекты обновления общественного транспорта на сумму более 300 млрд руб.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" прорабатывает проекты по модернизации городского транспорта на общую сумму более 300 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВЭБ.

В пятницу газета "Коммерсантъ" сообщила, что ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на сумму в 2 трлн рублей. Такие данные издание привело из проекта комплексной программы развития городского общественного транспорта.

"Модернизация транспортных систем, обновление городского пассажирского транспорта - одно из приоритетных направлений деятельности ВЭБ.РФ. На сегодняшний день более 50% региональных проектов по улучшению городской среды, рассматриваемых в госкорпорации, относятся именно к этой сфере. Сейчас в ВЭБ.РФ находятся в проработке проекты на общую сумму более 300 млрд рублей, охватывающие крупные города страны в более чем 40 регионах: Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Курск, Кемерово, Ижевск, Тверь и другие", - сказали в пресс-службе.

В ВЭБ подчеркнули, что работа по модернизации городского транспорта ведется с крупнейшими российскими производителями подвижного состава. Как уточнил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, госкорпорация имеет все необходимые инструменты поддержки для финансирования обновления городского транспорта: кредитование, концессии, лизинговые продукты.

"Объем рассматриваемых в ВЭБ.РФ сделок по направлению развития городского транспорта говорит о том, что эта тема действительно актуальна как для мегаполисов, так и для менее крупных городов. Большинство горожан ежедневно пользуются общественным транспортом. Мы исходим из системного подхода, включающего в себя создание единых операторов городского транспорта в крупных городах", - добавил он.

Как сообщал ТАСС заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин, в рамках развития городской экономики ВЭБ.РФ работает с крупнейшими российскими корпорациями - Группой "Синара" и "Трансмашхолдингом". Ранее на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил использовать для обновления городского транспорта средства Фонда национального благосостояния.