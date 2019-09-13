Резидент "Сколково" обеспечил компанию Mars искусственным интеллектом

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Резидент кластера информационных технологий Фонда "Сколково", Институт развития цифровой экономики (ИРЦЭ), и Mars Kazakhstan реализовали совместный пилотный проект. ИРЦЭ помог торговой компании внедрить свою инновационную разработку на базе искусственного интеллекта, сообщили в пятницу в пресс-службе Фонда "Сколково".

Программная система распознавания образов по фотографиям "Оптимум SkyNet Engine for Retail", созданная ИРЦЭ, позволит компании Mars Kazakhstan анализировать наличие и размещение товаров на полках магазинов, выполнение стандартов и условий торговых акций. Прежде для этого использовались облачные серверы с комплексом программного обеспечения: фотографии отправляли с мобильных устройств и обратно. Технология резидента "Сколково" уникальна тем, что позволяет обойтись без дорогостоящих серверных мощностей. Все операции выполняются на мобильном устройстве в офлайн-режиме.

"Сфера товаров повседневного спроса (FMCG) очень динамична. Ее отличает стремление к оптимизации бизнес-процессов и интерес к новым технологиям. Резиденты Фонда "Сколково" предлагают широкий спектр инновационных решений, которые могут быть использованы FMCG-компаниями для повышения эффективности", - приводит пресс-служба слова проектного менеджера Кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Дмитрия Старикова.

По его словам, сотрудничество ООО "ИРЦЭ" и Mars Incorporated - отличный пример синергии компании-разработчика систем интеллектуального распознавания образов и крупнейшего FMCG-производителя. Благодаря этому партнерству резидент смог выйти на рынки Белоруссии, Армении, Турции и других стран, доказав, что "российское программное обеспечение, разработанное в "Сколково", является технологией мирового уровня".

Мнения участников

"Нам импонирует готовность менеджмента Mars тестировать и внедрять инновации. Мы выпустили промышленную версию системы распознавания фотографий "Оптимум SkyNet Engine for Retail" в 2019 году. В ней реализованы прорывные идеи использования технологий искусственного интеллекта на базе алгоритмов сверхточных нейронных сетей. До нас никто в мире не смог создать весь комплекс библиотек и других программных компонентов для полного цикла распознавания образов на смартфонах и планшетах, вычислительные мощности которых в тысячи раз меньше, чем у серверов", - приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "ИРЦЭ" Хусейна Аз-зари.

"Система распознавания фотографий "Оптимум SkyNet Engine for Retail" позволяет нам получать достоверные маркетинговые показатели в офлайн-режиме. Технология ООО "ИРЦЭ" - эффективный инструмент для сбора ключевых данных по рынку. Теперь коллегам нужно на 25% меньше времени на посещение торговой точки. Благодаря этому появилась возможность посещать большее количество точек продаж", - сказал директор интеграции и трансформации компании Mars Kazakhstan Михаил Здрок.

По результатам реализации пилотного проекта корпорацией Mars принято решение о введении системы в промышленную эксплуатацию в подразделениях в Казахстане, Белоруссии, Армении, Грузии, Азербайджане, Молдавии, Киргизии, Монголии, Туркмении, Узбекистане и Турции.

О компаниях

ООО "Институт развития цифровой экономики" (ООО "ИРЦЭ") - российская компания, резидент Кластера информационных технологий Фонда "Сколково". ООО "ИРЦЭ" - разработчик и интегратор высоконагруженных клиент-серверных и многоуровневых комплексных решений с использованием мобильных технологий, промышленного интернета вещей (IIoT), искусственного интеллекта.

Mars Incorporated - одна из крупнейших компаний в мире по производству продуктов питания.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу. Сейчас их более 1900.

В 2018 году выручка компаний-участников "Сколково" составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений.