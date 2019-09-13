Молодой ульяновский ученый намерен запустить производство разработанной им зерносушилки

УЛЬЯНОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Ученый из Ульяновской области разработал собственную зерносушилку и намерен запустить ее серийное производство. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза региона.

"Аспирант инженерного факультета ульяновского аграрного университета Петр Агеев выиграл грант в размере 1 млн 200 тыс. рублей на завершение научно-исследовательской работы. Пятый год он работает над зерносушилкой контактного типа, в следующем году планирует защитить по ней кандидатскую диссертацию, а затем выйти на серийное производство," - отметили в пресс-службе.

Ученый начал заниматься проектом на первом курсе магистратуры. Идею создания оборудования по сушке зерна поддержал научный руководитель, профессор кафедры "Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятельности" Ульяновского государственного аграрного университета Андрей Павлушин. Как уточнил журналистам Павлушин, работа аспиранта больше направлена на сушку семенного зерна, при этом важно сохранить все его качества. "По сути, речь идет о создании селекционной зерносушилки. И в данном исполнении она имеет отличные перспективы", - добавил он.

Пропускная способность зерносушилки - порядка полутонны в час, но в перспективе, с учетом дальнейших исследований, можно довести работу конвейера до 15 тонн. "Придумал зерносушилку контактного типа буквально за день. Вместе с моим отцом, который окончил инженерный факультет, нашли подходящие детали, механизмы и собрали устройство в гараже нашего дома в селе Крестово Городище. Позаимствовали у комбайна так называемые "вибродоски", по которым передвигается зерно, добавили нагревательные элементы, вентилятор", - рассказал Агеев журналистам.

По данным изобретателя, сейчас на производстве применяются зерносушилки конвективного способа, принцип их действия заключается в обдуве нагретым воздухом. Зерносушилка ульяновского ученого будет работать по-другому. "В нашем случае используется принцип сковородки. Зерно передвигается по нагретой поверхности, температура котоорой не выше 40 градусов, слегка касаясь поверхности, тем самым из него удаляется излишняя влажность", - пояснил Агеев.

В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что оборудование было испытано на базе крестьянско-фермерского хозяйства "Макаров", расположенного в Ульяновской области. Глава хозяйства результатом оказался доволен и заявил, что намерен стать одним из первых покупателей зерносушилки. Заявки молодому ученому также поступили и из других регионов России.