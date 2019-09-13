ЦБ поддерживает новую концепцию системы добровольных пенсионных накоплений

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Банк России поддерживает предложенную Минфином новую концепцию системы добровольных пенсионных накоплений. Об этом в кулуарах форума АБР "Банки России - XXI век" сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы поддерживаем. На мой взгляд, это концептуально два разных продукта. Эта система направлена на то, чтобы усовершенствовать существующую систему, это гарантированный добровольный продукт. Это большое продвижение вперед. И те наработки, которые были, они будут учтены, поэтому мы полностью поддерживаем этот подход", - сказала она, комментируя предложение Минфина по новой системе добровольных пенсионных накоплений.

Ранее Минфин отправил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте", который был разработан вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Он должен представлять собой модернизацию существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения.

Новая система предполагает налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений государством. Россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования.

Концепция об ИПК предполагала, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.