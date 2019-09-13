Тверская область подала заявку в Ростуризм на финансирование проекта "Волжское море"

ТАСС, 13 сентября. Власти Тверской области направили в Ростуризм заявку для участия в конкурсе на получение федеральных средств для реконструкции двух причалов и строительства инфраструктуры для обслуживания туристических судов по проекту "Волжское море". Общая сумма необходимых средств превышает 1,5 млрд рублей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Регион направил заявку в Ростуризм по участию в конкурсе на получение федеральных средств на создание и модернизацию объектов причальной инфраструктуры в 2020-2022 годах. Это строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устьевом участке реки Шоша в Завидове (общая стоимость работ - более 1,5 млрд рублей), реконструкция причала в Твери (37 млн рублей), реконструкция транзитного причала в Кимрах, который в настоящее время не используется (29 млн рублей). Предусмотрено софинансирование из регионального бюджета", - говорится в сообщении.

Ключевым объектом сети причалов Тверской области станет транспортно-пересадочный узел в Завидове. Комплекс объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, станет отправной точкой для водных путешествий по Волге и акватории Иваньковского водохранилища (другое название - Московское море). По информации пресс-службы правительства региона, проектно-сметная документация в ближайшее время будет направлена на утверждение в госэкспертизу.

"В рамках проекта "Волжское море" будет построен уникальный транспортно-пересадочный узел в Завидове. Также ключевыми точками инфраструктуры водного транспорта являются Тверь, Кимры, Калязин, Конаково. Важно создать комплексные проекты благоустройства прилегающей к причалам территории, чтобы обеспечить качественное развитие туристской инфраструктуры", - цитирует пресс-служба губернатора Тверской области Игоря Руденю.

В Твери и Кимрах планируется сделать полноценные туристические маршруты, которые откроют уникальные объекты деревянного зодчества. Так, в Кимрах будет отремонтирована улица Московская, на которой расположен комплекс деревянных домов конца XIX - начала XX века в стиле "модерн". Региональные власти рассчитывают, что проект "Волжское море" позволит привлечь свыше 600 тыс. туристов (по данным на 2018 год турпоток в регион составлял 1,5 млн человек) и увеличить объем налоговых отчислений в бюджет более чем на 400 млн рублей.

Общий объем финансирования проекта "Волжское море", представленного президенту России Владимиру Путину в 2018 году, составляет 8 млрд рублей, большая часть из них - это внебюджетные средства. Потенциальный среднесуточный пассажиропоток оценивается в 2 тысячи человек.