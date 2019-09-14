"Ъ": Минфин предлагает ввести акцизы на устройства для нагревания табака

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает с 2020 года взимать акциз с электронных систем доставки никотина, то есть вейпов и электронных сигарет, а также устройств для нагревания табака. Ставка составит 50 рублей за устройство и каждый год будет повышаться на два рубля, пишет в субботу электронная версия газеты " Коммерсантъ " со ссылкой на разработанные министерством поправки к Налоговому кодексу.

Документ предполагает, что в 2021 году акциз составит 52 рубля за устройство, в 2022-м - 54 рубля.

В конце мая 2019 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому подакцизными товарами становятся электронные сигареты и вейпы. Системы нагревания табака в перечень внесены не были.

При этом в июне глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что министерство готово рассмотреть предложения о введении акциза на электронные системы нагревания табака.