Киев заявил о полной готовности к предстоящей трехсторонней встрече по газу

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Украина готова к запланированной на 19 сентября встрече по газу с Россией и Евросоюзом. Об этом заявил в субботу премьер-министр страны Алексей Гончарук во время выступления в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Переговоры по этому вопросу будут уже на следующей неделе, мы к ним готовы", - сказал он.

Премьер-министр добавил, что Украина также осознает все риски таких инфраструктурных проектов, как "Северный поток - 2". "Инфраструктурные проекты, которые имеют ярко выраженный политический подтекст - это часть гибридной борьбы против Украины. Мы понимаем все риски, мы очень хорошо информированы, мы готовы к этому, - сказал он. - Наши государственные компании, чиновники, которые ответственны за соответствующие блоки в правительстве, готовы и к зиме, и к этим переговорам".

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что трехсторонняя встреча по газу в формате Россия - ЕС - Украина на уровне министров энергетики пройдет 19 сентября в Брюсселе.

Главной темой встречи станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта. Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС). Это должно обеспечить Киеву поступления от России в размере до $3 млрд в год в качестве оплаты за транзит. Россия предлагает просто продлить на год действующий контракт, а Украина, по словам главы кабинета министров, намерена добиться долгосрочного контракта.