Reuters: Иран подписал с Petropars договор на $440 млн о разработке газового месторождения

ТАСС, 14 сентября. Власти Ирана подписали соглашение с местной компанией Petropars о разработке газового месторождения Белал в Персидском заливе. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

По его данным, сумма сделки между одним из дочерних предприятий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) и Petropars составила $440 млн. Согласно заключенному соглашению, Petropars обязуется добывать около 14 млн куб. м газа в сутки.

"Этот и [потенциальные] будущие контракты демонстрируют, что мы работаем [даже] в условиях санкций, - приводит агентство слова иранского министра нефти Бижана Намдара Зангане. - Санкции не остановили нас, мы сохраняем активность". Месторождение Белал располагается в Персидском заливе, оно разрабатывается Ираном и Катаром.

В ноябре 2018 года США восстановили антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Это произошло вскоре после того, как американский президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из сделки с Ираном по атому.

7 июня этого года Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейшего иранского нефтехимического холдинга Persian Gulf Petrochemical Industries, а также более 30 его дочерних предприятий и филиалов. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская сторона "намерена лишить финансирования ключевые элементы иранского нефтехимического сектора, который оказывает поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)".