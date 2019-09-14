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Reuters: Иран подписал с Petropars договор на $440 млн о разработке газового месторождения

Согласно документу, Petropars обязуется добывать около 14 млн куб. м газа в сутки

ТАСС, 14 сентября. Власти Ирана подписали соглашение с местной компанией Petropars о разработке газового месторождения Белал в Персидском заливе. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

По его данным, сумма сделки между одним из дочерних предприятий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) и Petropars составила $440 млн. Согласно заключенному соглашению, Petropars обязуется добывать около 14 млн куб. м газа в сутки.

"Этот и [потенциальные] будущие контракты демонстрируют, что мы работаем [даже] в условиях санкций, - приводит агентство слова иранского министра нефти Бижана Намдара Зангане. - Санкции не остановили нас, мы сохраняем активность". Месторождение Белал располагается в Персидском заливе, оно разрабатывается Ираном и Катаром.

В ноябре 2018 года США восстановили антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Это произошло вскоре после того, как американский президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из сделки с Ираном по атому.

7 июня этого года Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейшего иранского нефтехимического холдинга Persian Gulf Petrochemical Industries, а также более 30 его дочерних предприятий и филиалов. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская сторона "намерена лишить финансирования ключевые элементы иранского нефтехимического сектора, который оказывает поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)".

Теги
СШАИранКатарТрамп, ДональдМнучин, Стивен
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