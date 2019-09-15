Премьер Украины заявил о намерении правительства уменьшить налоги

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины не планирует в будущем повышать налоги для населения, а наоборот, нацелен на постепенное их уменьшение. Об этом заявил во время пресс-конференции в воскресенье премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"Это правительство не намерено повышать налоги для того, чтобы наращивать доходы, это неправильный путь. Налоги нужно постепенно уменьшать, но делать их равными для всех, потому что неправильно, когда налоги высокие, а платит их незначительная часть бизнеса, должны от этого отойти", - цитирует Гончарука агентство УНН.

Премьер Украины отметил, что правительство стремится как можно эффективнее тратить "каждую копейку налогоплательщика".

Ранее в воскресенье кабинет министров принял проект бюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП и намерен до конца дня подать его в Верховную раду, а в течение следующих двух недель кабинет министров намерен предоставить в парламент программу деятельности правительства.