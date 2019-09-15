Эксперт: международный рынок стримингового контента поделят шесть крупнейших сервисов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Рынок сервисов потокового вещания, стремительно набирающих популярность во всем мире, в ближайшей перспективе поделят между собой шесть крупнейших компаний, сообщил ТАСС кинопродюсер Иэн Смит в рамках 43-го Синепозиума в Санкт-Петербурге.

Иэн Смит спродюсировал фильмы "Безумный Макс: Дорога ярости", "Пятый элемент", "Фонтан", "Дитя человеческое" и ряд других кинокартин, получивших международную известность.

"Уже в ближайшей перспективе крупнейшими стриминговыми сервисами на рынке станут Disney+ (Disney), Time Warner (AT&T), Flex (Comcast), Amazon Prime, Apple TV и, конечно же, будет бороться за сохранение своих позиций Netflix, которому станет сложнее конкурировать в отрасли с такими крупными игроками, и поэтому компании потребуется сконцентрироваться на производстве оригинального контента", - сказал Смит.

По оценкам кинопродюсера, в связи с ужесточением конкуренции грамотная стратегия по продвижению сервисов потокового вещания станет ключевым фактором успеха среди пользователей.

Следующим этапом развития производства видеоконтента, по мнению Смита, станет дальнейшее развитие производства персонифицированного видеоконтента, затрагивающего более узкие группы интересов, например по географической принадлежности. "В свою очередь крупные кинокомпании продолжат производить крупномасштабные кинокартины с бюджетом более $200 млн. Этот подход в кинопроизводстве остается самым безопасным с точки зрения окупаемости", - добавил кинопродюсер.

43-й Синепозиум проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 16 сентября в партнерстве с городским комитетом по развитию туризма, АНО "Русский офис кинокомиссий" и Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН.