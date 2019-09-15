"Аэрофлот" может в ближайшее время подписать контракт на 22 самолета SSJ 100

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" может в ближайшее время подписать контракт на поставку 22 российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете РБК.

"Несколько лет назад мы подписали контракт по МС-21 на 50 машин. Что такое - 50 машин? По-хорошему, это работа на год - и то влегкую. А если по-серьезному развивать предприятия, нужно, чтобы заказы были на сотни машин. Или, допустим, Superjet. Правда, мы сейчас договорились и, надеюсь, в ближайшее время подпишем с "Аэрофлотом" контракт на 22 самолета", - сказал Чемезов.

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев ранее сообщал, что в 2019 году авиакомпания готова подписать твердый контракт на поставку ста самолетов SSJ 100.

В сентябре 2018 года ОАК и "Аэрофлот" подписали соглашение о поставке авиакомпании 100 самолетов SSJ 100. Сейчас у авиакомпании 49 таких самолетов. Также сообщалось, что "Аэрофлот" планирует взять в лизинг партию из 35 самолетов МС-21 в дополнение к уже ранее заказанным 50.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого". Коммерческая эксплуатация началась в 2011 году.