Курс доллара опустился ниже 64 рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,91% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки 63,77 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:05 мск. В последний раз курс доллара находился ниже уровня 64 рублей 1 августа 2019 года.

Курс евро в свою очередь опустился на 0,97%, до 70,59 рубля.

По состоянию на 10:30 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 7,6% - до $65,17 за баррель. Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 7,2% - до $59,11 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:30 мск.

Индексы Мосбиржи и РТС

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,98%, до уровня в 2818,14 пункта.

Индекс РТС вырос на 1,81% и составил 1393,67 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Цены на нефть растут на фоне сообщений об ударах беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

По данным газеты The Wall Street Journal, власти Саудовской Аравии рассчитывают, что национальной нефтяной компании Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть к вечеру понедельника. По информации издания, атаки на предприятия Saudi Aramco сократили нефтедобычу на 5,7 млн баррелей в сутки.