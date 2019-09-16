Минюст планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции России планирует признать недействующими в РФ более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, которые были приняты с 1917-го по 1991 год. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Минюста.

11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту до 15 ноября подготовить проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года в рамках системы "регуляторной гильотины".

"Во исполнение поручения председателя правительства РФ планируется признать утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 года по 1991 год", - уточнили в Минюсте, отвечая на запрос ТАСС. По информации ведомства, эти правовые акты СССР и РСФСР затрагивают сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и другие.

В Минюсте сообщили, что точный список будет сформирован по результатам проработки вопроса о признании утратившими силу или недействующими на территории РФ правовых актов СССР и РСФСР с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в соответствии с поручением премьер-министра. Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти представить обоснованные предложения "об исключении отдельных правовых актов из прилагаемых перечней правовых актов СССР и РСФСР" и предложения по дополнению прилагаемых перечней до 10 октября.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)". Также под "гильотину", согласно поручению Медведева, подпадут в том числе законы и постановления, принятые еще в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

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