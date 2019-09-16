Бурматов заявил, что около трети регионов могут сорвать слушания по размещению отходов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Около трети регионов РФ могут не успеть к концу года завершить процесс публичных слушаний, посвященных территориальным схемам размещения отходов. С такой оценкой в понедельник выступил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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"Целый ряд регионов могут нарушить закон, к концу этого года не проведя публичных обсуждений, публичных слушаний территориальных схем размещения отходов. Нас это очень беспокоит, потому что до конца года эта процедура должна быть завершена, - сказал Бурматов. - По моим оценкам, около трети регионов могут этот процесс сорвать. Мы сейчас провели мониторинг, который показал, что только 30% регионов этот процесс закончили, часть находится в состоянии обсуждения и корректировки территориальных схем, а еще треть даже не начинали".

По его словам, диалог власти с гражданами по вопросам размещения отходов налаживается с трудом. "Регионы как-то неохотно идут на диалог с гражданами, - считает парламентарий. - Надо уходить в эти общественные обсуждения, надо людей собирать, с ними договариваться".

Говоря о мусоропереработке, глава комитета назвал ситуацию в этой отрасли "неблестящей". "В первую очередь с теми мощностями, которые уже есть. Они продолжают простаивать, мы следим за этим, - отметил депутат. - Причина та же самая - отсутствие раздельного сбора и потоков этого сырья на мусоропереработку". Мусороперерабатывающие предприятия, подчеркнул он, продолжают быть загруженными сырьем менее чем на половину. "У нас начинают ввозить отходы уже из других государств, чтобы "прокормить" эти мусороперерабатывающие заводы", - добавил Бурматов.

Парламентарий также указал на проблемы с сортировкой мусора. По его оценке, "есть пять регионов, которые в принципе этой темой сейчас начали заниматься", среди них - Мордовия и Татарстан. При этом "назвать регион-отличник в плане проведения мусорной реформы невозможно", резюмировал он.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в РФ 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.