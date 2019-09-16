Комитет Госдумы одобрил законопроект об исполнении бюджета на 2018 год

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента утвердить проект закона "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год".

Планируется, что Госдума рассмотрит документ на заседании 26 сентября.

Бюджет исполнен по доходам в сумме 19,454 трлн рублей, по расходам в сумме 16,713 трлн рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета) на 2,741 трлн рублей. Сумма доходов оказалась на 506,8 млрд рублей (2,7%) больше, чем это было предусмотрено в прогнозе на 2018 год, отмечают в кабмине. Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2018 году составили 12,392 трлн рублей, или 11,9% к объему ВВП за 2018 год и 105,2% к годовым бюджетным назначениям по доходам, утвержденным соответствующими законами о бюджетах субъектов РФ, решениями о местных бюджетах.

В расходах федерального бюджета наибольший удельный вес составили расходы на социальную политику - 4,581 трлн рублей (27,4%), национальную оборону - 2,827 трлн рублей (16,9%), национальную экономику - 2,402 трлн рублей (14,4%). В расходах консолидированных бюджетов субъектов РФ наибольший удельный вес составляют расходы, направляемые на образование - 3,015 трлн рублей (25,4%), национальную экономику - 2,468 трлн рублей (20,8%), социальную политику - 2,415 трлн рублей (20,3%). Расходы федерального бюджета в 2018 году составили 95,6% к уточненной росписи на 2018 год.

В 2018 году доходы бюджетов субъектов РФ выросли на 15,2% от уровня 2017 года, т.е. на 1,634 трлн рублей и составили 12,388 трлн рублей. По сравнению с запланированными показателями доходов фактически полученные доходы превысили плановые показатели на 16% (на 1,711 трлн рублей). Рост поступления доходов наблюдался во всех консолидированных бюджетах субъектов РФ. Наибольший рост доходов отмечен в Тюменской области (43,5%), Ханты-Мансийском автономном округе (41,7%), Республике Хакасия (39,8%), Республике Карелия (32,3%), Астраханской области (27,8%).

Налоговые и неналоговые доходы составили 10,220 трлн рублей, что выше плановых показателей в 2018 году на 13,2%. Их прирост составил 13,8% по сравнению с данными 2017 года. Показатели 2017 года были превышены в 83 регионах, при этом снижение наблюдалось только в Республике Крым и Марий Эл. Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2018 году составила 82,5%, что на 1 п.п. ниже уровня 2017 года.

Снижение объема долговых обязательств произошло в 66 регионах. Расходы на обслуживание государственного долга субъектов Российской Федерации за 2018 год относительно 2017 года сократились на 18%, а экономия расходов на обслуживание государственного долга субъектов РФ относительно первоначально утвержденных расходов регионов на указанные цели составила 50,447 млрд рублей.

Средства на майские указы полностью исполнены

На обеспечение "майских указов" президента РФ от 2012 года на 2018 год были утверждены бюджетные ассигнования в общем объеме 795,816 млрд рублей. В соответствии с уточненной росписью, бюджетные ассигнования на реализацию указов в 2018 году увеличились до 849,813 млрд рублей. По основным направлениям выделенные в 2018 году на реализацию указов ассигнования исполнены в полном объеме, что позволило обеспечить рост зарплат отдельных категорий работников, частично компенсировать бюджетам субъектов РФ дополнительные расходы на повышение зарплат бюджетников, обеспечить повышение стипендий нуждающимся студентам-отличникам, провести творческие проекты для детей и молодежи в области искусства, обеспечить реализацию мероприятий по развитию ТОР (территорий опережающего развития) и подготовки инвестпроектов в ДФО, говорится в заключении комитета по бюджету и налогам.