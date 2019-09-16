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Корпорация развития Дальнего Востока за пять лет подписала соглашения на 3,2 трлн рублей

Кроме того, инвесторы вложили 444 млрд рублей

ТАСС, 16 сентября. Корпорация развития Дальнего Востока за пять лет работы подписала с резидентами преференциальных территорий 1819 соглашений на 3,2 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор корпорации Аслан Канукоев.

"Инвесторы вложили 444 млрд рублей", - сказал он.

Канукоев отметил, что в регионах Дальнего Востока открыто 20 территорий опережающего развития (ТОР). Также действует режим Свободного порта Владивосток, который включает в себя участки территорий в пяти субъектах. По его словам, интерес к преференциальным режимам в макрорегионе со стороны инвесторов продолжает расти.

ТОР - территория с особым правовым режимом ведения бизнеса, где предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры. Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимом, в нее помимо ряда муниципальных округов Приморья вошли Ванинский и Советско-Гаванский муниципальные районы в Хабаровском крае, Корсаковский городской округ и Углегорский район на Сахалине, городской округ Петропавловск-Камчатский и городской округ Певек на Камчатке и на Чукотке, соответственно.

Корпорация развития Дальнего Востока является управляющей компанией для Свободного порта Владивосток и ТОР в регионах Дальнего Востока.

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