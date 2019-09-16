Корпорация развития Дальнего Востока за пять лет подписала соглашения на 3,2 трлн рублей

ТАСС, 16 сентября. Корпорация развития Дальнего Востока за пять лет работы подписала с резидентами преференциальных территорий 1819 соглашений на 3,2 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор корпорации Аслан Канукоев.

"Инвесторы вложили 444 млрд рублей", - сказал он.

Канукоев отметил, что в регионах Дальнего Востока открыто 20 территорий опережающего развития (ТОР). Также действует режим Свободного порта Владивосток, который включает в себя участки территорий в пяти субъектах. По его словам, интерес к преференциальным режимам в макрорегионе со стороны инвесторов продолжает расти.

ТОР - территория с особым правовым режимом ведения бизнеса, где предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры. Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимом, в нее помимо ряда муниципальных округов Приморья вошли Ванинский и Советско-Гаванский муниципальные районы в Хабаровском крае, Корсаковский городской округ и Углегорский район на Сахалине, городской округ Петропавловск-Камчатский и городской округ Певек на Камчатке и на Чукотке, соответственно.

Корпорация развития Дальнего Востока является управляющей компанией для Свободного порта Владивосток и ТОР в регионах Дальнего Востока.