Комитет Госдумы одобрил законопроект об исполнении бюджета ПФР за 2018 год

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента утвердить законопроект об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2018 год.

Общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 год составил 8,220 трлн рублей, из них 8,122 трлн рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. Общий объем расходов составил 8,505 трлн рублей, из них 8,296 трлн рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

Исходя из этого, бюджет Фонда за 2018 год исполнен по доходам в сумме 8,269 трлн рублей (8,2% к ВВП), или 100,6% от прогнозируемых объемов, из них в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 8,191 трлн рублей (или 100,9% прогнозных поступлений).

Исполнение бюджета Фонда по расходам за 2018 год составило 8,428 трлн рублей (8,3% к ВВП), или 99,1% к уточненной сводной росписи, из них в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, 8,240 трлн рублей (или 99,3% к уточненной сводной росписи). Сумма межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, составила 3,229 трлн рублей.

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ поступили в сумме 3 млрд рублей. Они были направлены, в том числе, на осуществление расходов, связанных с назначением страховой пенсии по старости по предложению органов службы занятости, на выплату пособия на погребение умерших не работавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и на оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг - 801,7 тыс. рублей. Возмещение этих расходов осуществлялось ПФР при получении от его территориальньх органов подтверждающих данные расходы документов.

На исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 году направлено 8,133 трлн рублей. Общий объем дефицита бюджета Фонда за 2018 год составил 159,1 млрд рублей. На покрытие дефицита бюджета Фонда направлены переходящие остатки средств бюджета на 1 января 2018 года.