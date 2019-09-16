Комитет Госдумы одобрил законопроект об исполнении бюджета ФОМС за 2018 год

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента утвердить законопроект об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2018 год.

Бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме 1,895 трлн рублей, или 100,4% от утвержденного размера (1,887 трлн). По сравнению с 2017 годом доходы увеличились на 158 млрд рублей (или на 9,1%).

Расходы бюджета Фонда за 2018 год составили 1,988 трлн рублей, или 99,7% от утвержденного размера и от уточненной сводной росписи (1,994 трлн рублей). Расходы бюджета Фонда увеличились по сравнению с 2017 годом на 333,551 млрд рублей (или на 20,2%).

Из федерального бюджета в бюджет Фонда поступил межбюджетный трансферт в объеме 32,193 млрд рублей (100% от утвержденного размера). Объем межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета Фонда бюджету Фонда социального страхования РФ в соответствии с представленными в Фонд заявками составил 15,159 млрд рублей (82,9% от утвержденного размера).

Бюджет Фонда за 2018 год исполнен с дефицитом в размере 92,617 млрд рублей. Дефицит бюджета Фонда в 2018 году обеспечен доходами с учетом переходящих остатков средств бюджета Фонда.

Основным источником формирования доходов бюджета Фонда являются страховые взносы на обязательное медицинское страхование, доля которых в общем объеме доходов Фонда в 2018 году составила 98,2%. Страховые взносы на ОМС в 2018 году поступили на общую сумму 1,862 млрд рублей, или 100,4% от утвержденного размера. По сравнению с 2017 годом объем их поступления вырос на 156,524 млн рублей, или на 9,2%.