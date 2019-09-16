Пассажиропоток субсидируемых авиарейсов в РФ за семь месяцев вырос втрое

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Количество пассажиров, воспользовавшихся субсидируемыми авиарейсами в РФ в январе - июле 2019 года, составило 985,6 тыс. - в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения Росавиации.

"Количество перевезенных пассажиров за январь - июль 2019 года составило 985,6 тыс. пассажиров. Этот показатель в три раза превышает показатель прошлого года за аналогичный период - 333,2 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

При этом в Росавиации отметили, что в 2019 году в перечень субсидируемых маршрутов по данной программе включены 226 маршрутов.

Вице-премьер Максим Акимов в интервью ТАСС ранее сообщил, что правительство планирует расширить программу субсидирования авиарейсов в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток на 40 направлений, а также увеличить объем субсидирования.