Эксперт: онлайн-кассы могут использоваться для оценки кредитоспособности физлиц

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Информация о покупках физических лиц, поступающая к операторам фискальных данных через онлайн-кассы, в перспективе могла бы использоваться при оценке кредитоспособности клиента. Об этом на пресс-конференции, посвященной трехлетию внедрения онлайн-касс, сообщил гендиректор компании-оператора фискальных данных "Платформа ОФД" группы Сбербанка Алексей Баров.

Сейчас данные онлайн-касс могут использоваться для оценки кредитоспособности клиента - юридического лица. Компания может попросить оператора фискальных данных предоставить банку информацию о своем обороте через онлайн-кассы для подтверждения платежеспособности, отметил он.

"Есть некоторая область для сотрудничества по части физических лиц, по части насыщения онлайн-банкинга чеками о покупках через кредитные карты. Но это сейчас находится в зоне исследования, - сказал Баров. - Сейчас мы исследуем эту тему, возможно, запустим ее со Сбербанком, и это будет касаться не только бизнеса и отношений b2b, но и [отношений] бизнес - клиент".

Постепенный процесс перехода бизнеса на онлайн-кассы, которые автоматически передают информацию о каждом пробитом чеке в налоговую службу, начался с 1 июля 2017 года С 1 июля 2019 г.ода установить онлайн-кассы обязаны все компании в России, кроме индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников и производящих товары собственного производства. Последние получили отсрочку до 1 июля 2021 г.ода