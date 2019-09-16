Суд арестовал здание центрального офиса "дочки" ВЭБ.РФ на Украине

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка (ПИБ, украинская дочерняя структура российского ВЭБ.РФ) и 15 других объектов недвижимости банка. Об этом сообщается в решении суда, опубликованном в электронном реестре.

"Наложить арест на недвижимое имущество, принадлежащее на праве частной собственности публичному акционерному обществу "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк")", - отмечается в документе.

Арестованное здание центрального офиса ПИБ находится в исторической части Киева на улице Софиевской. Кроме того, по решению суда, арестованы также 15 объектов недвижимости в разных регионах Украины.

В материалах дела говорится, в частности, что Арбитражный суд Гааги в сентябре 2018 г. удовлетворил иск почти 20 компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским, который касается взыскании денег с РФ как компенсации за утерянное в Крыму недвижимое имущество. В рамках этого дела были арестованы акции ПИБ, которые Украина намеревалась продать.

Столичный суд по ходатайству прокурора арестовал недвижимость банка, посчитав, что Проминвестбанк постоянно совершает "действия, направленные на вывод ликвидных активов из своей собственности", а действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и соответственно обесценивание акций.

Реакция ВЭБ

Старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов сообщил, что госкорпорация оставляет за собой право предъявить претензии Украине из-за ситуации с дочерним Проминвестбанком. "В результате действий украинских правоохранительных органов иностранные инвесторы получили отчетливый сигнал, что международные стандарты защиты инвестиций на территории Украины не действуют. Мы оставляем за собой право предъявить претензии как государству Украина, вовлеченным чиновникам, так и вступившим в сговор третьим лицам по экспроприации собственности ВЭБ", - цитирует его пресс-служба ВЭБ.РФ.

Незаконный аукцион

В конце августа Украина не смогла продать за долги ПИБ. Запланированный на сегодня аукцион, на который были выставлены 99,7726% акций, тогда не состоялся.

Российский ВЭБ.РФ с 2008 года владеет 99,7726% акций Проминвестбанка. Он считает незаконным аукцион по продаже его акций и предлагал потенциальным покупателям обращаться по вопросу покупки акций напрямую. Банк оценил инвестиции в ПИБ на сумму $2,7 млрд.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов Проминвестбанк занимал 10-е место среди 76 действовавших в стране банков.

В новость были внесены изменения (17:07 мск) — добавлен комментарий старшего вице-президента правового блока ВЭБ.РФ Игоря Краснова.