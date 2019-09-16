Путин: межправсоглашение о расчетах в нацвалютах с Турцией практически готово

ТАСС, 16 сентября. Россия и Турция практически завершили работу по подготовке межправительственного соглашения о расчетах в национальных валютах. Как сообщает сайт Кремля, об этом президент РФ Владимир Путин заявил на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедших в Анкаре.

"3 сентября мы передали нашим турецким друзьям проект межправсоглашения о расчетах в национальных валютах, - сказал российский лидер. - Просили бы как можно быстрее на него отреагировать. Тем более что это результат фактически совместной работы, и работа практически завершена".

Путин напомнил, что 5 октября в Москве состоится международный форум "Российская энергетическая неделя". "Мы были бы рады видеть турецкую делегацию на самом высоком уровне, если президент [Эрдоган] найдет время", - отметил российский лидер. По его словам, одной из тем диалога станут вопросы развития инфраструктуры и газоснабжения, в том числе с учетом реализации проекта "Турецкий поток". "Было бы любопытно представить наше видение дальнейшей работы по этому направлению", - сказал Путин.

Он заявил, что РФ и Турция в прошлом году добились значительных результатов, доведя размер товарооборота до более чем $25 млрд. "Корректировка, к сожалению, есть в этом году, - добавил президент РФ. - Полагаем, что это в том числе за счет определенных ограничительных мер со стороны наших турецких партнеров на продукцию российской металлургической и химической промышленности, имею в виду удобрения". "Просили бы наших турецких друзей обратить на это внимание и уделить этому большее внимание в переговорах с российскими партнерами", - заключил он.

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